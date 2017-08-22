保護川普大家庭負擔重 特勤局付不出加班費

美國總統川普有個大家庭，特勤局保護對象中就有18位是川普家人；特勤局已經無法再支付特勤人員的加班費了！圖為一群秘勤局幹員在總統就職典禮後的遊行中保護川普及其妻小。（路透）

2017-08-22 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國特勤局（USSS）局長艾爾斯（Randolph "Tex" Alles）21日表示，總統川普家庭成員多，又常往返於東岸多個住宅，特勤局將無法再支付特勤人員的加班費。

《今日美國報》（USA TODAY）報導，自川普競選期間以來，特勤局工作量就非常大，直到現在川普上任已7個月，情況也沒有改善，川普幾乎每個週末都會前往佛羅里達州、新澤西州和維吉尼亞州的住所，而川普已成年的子女出差或度假時，特勤人員也須出動保護。

川普政府共有42人受特勤局保護，其中18位是川普家人，歐巴馬政府時期，特勤局僅保護31人。艾爾斯說，「總統有一個大家庭，我們的責任是法律規定的，我無法改變，也無法變通。」

艾爾斯表示，1100名特勤人員的薪水與加班費已達法定年度上限，他正在向國會爭取提高薪水和加班費，希望在川普第一任期內，將工資與加班費上限，從每年16萬美元（約485萬台幣）增加到18萬7千美元（約567萬台幣）。