川普張目對日 助手大聲喝止：不要看！

第一夫人梅蘭妮亞戴著護目鏡觀看日蝕過程，但川普一開始卻在沒有任何防護措施下就抬頭肉眼直視太陽。（法新社）

2017-08-22 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕時隔99年橫跨全美的日全蝕，於當地時間21日上午10點左右（約台灣時間22日凌晨0點）發生，吸引數百萬美國民眾爭相目睹，美國總統川普也帶著第一夫人梅蘭妮亞、小兒子巴倫，一同在白宮藍房的陽台欣賞，但川普卻一度沒戴護目鏡就抬頭仰望太陽，遭一名助理大聲喝止。

綜合美國媒體報導，美國時間上午10點16分左右，太陽開始被月亮遮蔽，天色逐漸變暗，溫度也開始下降，整個日蝕過程約2個半小時，食甚時間則長達1分56秒，美國總統川普也帶著第一夫人梅蘭妮亞、小兒子巴倫，一同在白宮藍房的陽台欣賞，第一夫人梅蘭妮亞、小兒子巴倫都戴著護目鏡觀看日蝕過程，但川普一開始卻在沒有任何防護措施下就抬頭肉眼直視太陽，底下助手見狀立刻大喊：「不要看」，後來川普才戴上護目鏡欣賞這次天文奇景。

此前就有許多眼科醫生疾呼，在日蝕過程中直視太陽會對眼睛造成損害，即使是極小部分的太陽也會構成傷害，眼睛直視太陽，實際上就是在燒灼眼球內對光敏感的脆弱組織視網膜，太陽輻射會殺死這些細胞。直視太陽數秒就足以讓視網膜曬傷，而且這不像皮膚，讓人感受不到，但卻會造成暫時或永久性傷害。

川普裸視太陽的畫面被媒體捕捉下來，遭到許多網友吐槽，甚至還登上《紐約每日新聞》（NY Daily News）的頭版。