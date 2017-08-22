時隔百年！橫跨美國日全蝕奇景全球見證

日全蝕歷時約1分56秒，橫跨美國12州。（法新社）

2017-08-22 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕時隔99年橫跨美國的日全蝕景觀，於美國時間21日上午10點左右（約台灣時間22日凌晨12點）發生，由於過程橫跨美國西岸至東岸，吸引數百萬美國民眾爭相目睹，面對此情此景，有人甚至流下激動的眼淚。

綜合外媒報導，美國時間上午10點16分左右，太陽開始被月亮遮蔽，天色逐漸變暗，溫度也開始下降，觀賞民眾紛紛發出讚嘆驚喜之情，多數人第一個感想都是「Oh my God!」。

此次日蝕橫跨美國12洲，時速約1700英里，由美國西岸俄勒岡州民眾拔得頭籌搶先目睹，整個日蝕過程約2個半小時，日全蝕時間則為1分56秒，上一次能觀賞到如此規模要追溯到1918年6月。

除了許多天文愛好者籌備已久外，不少學校和公司行號也都停課或開放休息時間，讓大家得以欣賞難得的天文景象，估計有上百萬美國民眾爭相目睹，更有人看了激動得流下眼淚。

此外，商家也藉此大發日全蝕財，包括推出相關旅遊行程、必備的護目鏡，以及食物、衣物等各式紀念商品。學者也趁此機會觀察，在日全蝕影響下，天空瞬間變暗、變冷，動植物對此會產生何種反應。

美國總統川普也帶著第一夫人梅蘭妮亞、小兒子巴倫，一同在白宮藍房的陽台欣賞，看完後還比出了讚的手勢。