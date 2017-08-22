南法駕車撞人案 檢方指無恐攻證據

2017-08-22 05:00

〔中央社〕法國警方說，南部馬賽1名有精神疾病的罪犯今天駕駛廂型車衝撞候車乘客，造成一人喪生，另一人重傷。

在此事發生同時，歐洲正處在高度警戒狀態，因為上週西牙東北部發生了汽車衝撞行人的恐攻事件。

但馬賽檢察官塔哈波（Xavier Tarabeux）表示，並無證據證明，當地今天發生的事件與恐怖主義有關。駕車男子先前已被判搶劫等多項罪名，精神並不穩定。

塔哈波告訴記者：「此人身上帶有精神科醫院的信函，我們傾向於將此案當作精神病患犯案。」