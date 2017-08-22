巴塞隆納恐攻主犯　證實遭警方擊斃

2017-08-22 00:46

〔中央社〕西班牙警方說，警方今天擊斃的一名男子已證實是在巴塞隆納發動恐怖攻擊的主嫌阿布雅庫（Younes Abouyaaqoub）。他涉嫌駕車衝撞群眾，造成慘重傷亡。

加泰隆尼亞地區警方推文說：「我們證實在（巴塞隆納附近）蘇維拉特斯市（Subirats）事件中遭擊斃的人是阿布雅庫，即巴塞隆納恐怖攻擊事件的主犯。」

22歲的阿布雅庫17日涉嫌駕廂型車在巴塞隆納市熱鬧的蘭布拉大道（Las Ramblas）衝撞群眾，造成13人喪生和上百人受傷。他徒步逃離現場，持刀刺死一位路過的人，搶走對方車子逃逸。