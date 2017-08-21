中印邊界對峙超過2個月 印內政部長：很快就能結束

2017-08-21 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度的軍隊在洞朗地區邊界的緊張情勢已持續超過2個月，雙方軍人互丟石塊、甚至以鐵棒大打出手，造成雙方皆有損傷。今（21）日，印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）表示，相信印度和中國在邊界對峙的局面會很快就能結束，也希望印度與中國的關係是和平而非對抗。

綜合外媒報導，中印部隊在洞朗地區的對峙已超過2個月，雙方癥結點一直都是在領土問題，印度說當地是不丹的領土，中國則聲稱是自己的領土。上週二（15日）時，印度士兵與中國士兵在拉達克（Ladakh）一處邊界湖邊爆發衝突。

今日印度內政部長辛赫在向準軍事部隊的印度西藏邊界警察（Indo-Tibetan Border Police）的演講上表示，現在中印在邊界的僵持仍持續，但他相信雙方很快就能找到解決方案，也希望中印的關係是建立在和平上，並非衝突。

中國遭不丹與印度指控，在今年6月中旬於不丹的洞朗地區修築道路，違反先前與不丹的協議。不丹請求印度派兵支援，阻止中國在當地的行動，印度也要求雙方同時撤軍。中國則指控印度部隊先入侵中國領土，表示拒絕撤軍，因洞朗地區本屬於中國領土，要求印度先撤軍才有條件可談。

由於中印雙方對彼此的提議都表示拒絕，洞朗地區的衝突與對峙至今也已經超過2個月。