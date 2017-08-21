馬斯克等百位AI專家呼籲聯合國 禁用殺手機器人

116位人工智慧方面的專家、學者和企業家向聯合國呼籲盡快對「殺手機器人」採取規範措施。圖為美國MQ-1掠奪者無人機。（法新社）

2017-08-21 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕116位人工智慧方面的專家、學者和企業家今天向聯合國提出連署，呼籲聯合國盡快對「殺手機器人」（Killer Robot）採取規範措施，包括知名電動車場特斯拉（Tesla）的創辦人馬斯克（Elon Musk）、DeepMind的共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）也在連署之列。這封在國際人工智慧聯合會議（IJCAI）所公布的呼籲信表示：「我們沒有很多時間，這個潘朵拉的盒子一旦打開，就很難關上。」

綜合媒體報導，信中警告，致命自主武器系統（Lethal Autonomous Weapons Systems）的產生，有可能帶來第三次的戰爭革新，導致武裝衝突規模達到空前的規模，且規模發展的速度，遠遠比人類可理解的速度還快。

人工智慧專家憂心，自主武器一旦遭到有心人士控制，後果將不堪設想。信中表示，「這種武器很可能成為恐攻的代名詞，獨裁者、恐怖分子將會用它們鎮壓無辜平民，也有可能被駭客濫用。」信中也呼籲，聯合國應該像禁止生化武器一樣，禁止在戰爭中使用致命自主武器，並強調聯合國所剩時間不多，應盡快行動。

今年7月，馬斯克曾在一場與美國官員的會議中表示，通常在壞事發生後，立法者要花上數年才能制定出法律，去規範新興產業。不過在人工智慧領域裡一旦出現差錯，卻會立即對社會造成難以彌補的傷害。

聯合國原定今天在會議上對此議題進行討論，不過卻因為某些不明原因取消，順延到11月舉行。