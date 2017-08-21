劍橋出版社被迫刪文 學者請願拒向中國審查壓力屈服

劍橋大學出版社上週五證實，已應中國要求，在他們的中國網站，抽走300多篇《中國季刊》的敏感文章及書評。（圖取自中國季刊網站）

2017-08-21 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋大學出版應中國政府要求，將大批涉及敏感議題的文章從其在中國的網站上刪除，引起各界關注。有學者就此事發起請願行動，要求將文章重新上架，拒絕向中國審查壓力屈服。

《美聯社》報導，位在深圳的北京大學匯豐商學院經濟學副教授包定（Christopher Balding）表示，他發起請願行動，不僅是對劍橋大學出版社施壓，也希望與中國有交流的大學和學者，以及中國的大學和學者，面對中國審查時，要挺身而出。

在學術界流傳的請願行動呼籲，劍橋大學出版社拒絕中國政府的審查要求，如果中國的要求得到回應，學術界和大學保留杯葛的劍橋大學出版社和相關期刊的權利。

請願書指出，學術界相信言論自由和公開交換思想和訊息，令人不安地是，中國正試圖對不符合其偏好敘事方式的的主題進行審查。目前已有140多人簽署在change.org發起的請願行動。

包定說，在中國的大學不斷增聘國際學者之下，北京當局日漸關切，這些大學在意識形態上，不會遵守北京希望他們說出來的思想。

劍橋大學出版社上週五證實，已應中國要求，在他們的中國網站，抽走300多篇《中國季刊》的敏感文章及書評，這些文章大多與天安門、文革、西藏、新疆、香港以及台灣有關。