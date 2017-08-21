英4歲男童寄火箭設計圖 NASA回信了！

英國4歲男童伊德里斯（Idris Hylton）寫信給美國太空總署得到回信。（圖擷取自Miriam Farid Publications臉書粉絲專頁）

2017-08-21 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國4歲男童伊德里斯（Idris Hylton）很想當太空人，他用色鉛筆畫了一幅火箭設計圖，並寫信給美國太空總署（NASA），得到NASA系統工程師德布魯恩（Kevin DeBruin）回覆「謝謝你的火箭設計，真是太厲害了，這樣的創造是一個偉大的太空人的開始，繼續保持！」並在信中鼓勵他努力讀書。

伊德里斯在信中表示，「這個火箭是給你們的，請把它送上外太空，它飛得比任何一艘火箭都還要快。」他還說，「我會讓我的火箭飛到NASA太空，請給我執照。」

起初德里斯並沒有收到回信，他的父親為了不讓兒子失望，在推特上發訊息給NASA，剛好被工程師德布魯恩注意到，並回他「不用擔心，我幫你找出那封信。」

不久後伊德里斯就收到回信，伊德里斯開心地打電話告訴爸爸這個好消息，他的父親表示，這封信我們一起讀了好幾遍，他還說9月要將這封信帶去給老師看。

英國4歲男童伊德里斯（Idris Hylton）用色鉛筆畫了一幅火箭設計圖。（圖擷取自Miriam Farid Publications臉書粉絲專頁）