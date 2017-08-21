猛獸區擅自開窗遭熊扯咬 討拍反被園方打臉

2017-08-21 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕北京八達嶺野生動物園雖已多次告誡遊客不要在猛獸區擅自下車或餵食，但日前仍有一名遊客擅自開窗投遞餅乾，遭來黑熊攻擊扯咬左臂導致鮮血直流，該名遊客事後還向媒體討拍告狀園方工作人員冷淡處理最後要他自行就醫，但園方事後打臉該遊客說：「事件是由於遊客沒遵守規矩造成，職員情急之下才會語氣欠佳」。

綜合媒體報導，上週五一名陳姓男子與友人在八達嶺野生動物園內自駕遊園，但經過猛獸區時，竟未依規定擅自開窗投放食物，吸引一隻馬來黑熊前來，並試圖將身體探入車內，當時陳男雖立刻關車窗，但卻因有防夾手功能，讓車窗在碰到黑熊後自動下降，陳男左臂當場被黑熊扯咬血流如注。

當時駕駛與友人驚嚇萬分，奮力掙脫後向園方人員求助，陳姓表示當時園方人員口氣冷淡，僅叫他到遊客中心進行簡單包紮，無辜的說：「我承認擅自開窗確實有錯，但是，當時我忍著痛和恐懼，懇求工作人員告訴我該怎麼辦，他們就說了句自己去醫院，聽到這話，我心都涼了。」因此，他只好先行再到市區醫院就醫，並注射瘋狗左疫苗及破傷風針。

對此，八達嶺野生動物園的負責人回應指，事件是由於遊客沒遵守規矩造成；事後園方翻查閉路電視，證實園內的工作車事發當下有協助驅趕黑熊。他表示可能因遊客眾多，職員情急之下才會語氣欠佳。