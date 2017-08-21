70刀殘殺男友 美知名大學教授共謀殺人遭羈押

美國42歲西北大學微生物與免疫學系副教授雷瑟姆（Wyndham Lathem，左），以及56歲的英國牛津大學職員沃倫（Andrew Warren，右），因涉嫌芝加哥分屍案被捕。雷瑟姆落網後坦承，以70刀殘殺男友是性幻想的一部分。（美聯社）

2017-08-21 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國26歲男子杜蘭洛（Cornell-Duranleau），於7月27日慘死在芝加哥公寓。46歲的西北大學微生物與免疫學系副教授雷瑟姆（Wyndham Lathem），以及56歲的英國牛津大學職員沃倫（Andrew Warren），因涉案雙雙被捕。雷瑟姆落網後供稱，他以70刀殘殺男友杜蘭洛，是屬於性幻想的一部分。

據《CBS》報導，雷瑟姆和沃倫在網路聊天室大聊了好幾個月的性幻想，其計劃包括殺死某人然後自裁。隨後雷瑟姆幫沃倫買了從英國到美國的機票，兩人於7月27日清晨4時30分展開殺戮，雷瑟姆先以6英吋（約15公分）長的鋸子砍向熟睡的杜蘭洛，期間他還叫沃倫拍下殺人畫面，但沃倫並沒有聽從。

杜蘭洛痛醒後驚叫反擊，沃倫先掩住他的嘴巴，然後用一盞燈試圖砸昏他。隨後沃倫跑去拿了兩把菜刀，加入雷瑟姆一起砍殺。伊利諾州檢察官表示，杜蘭洛被捅了70刀，遺體幾乎被斬首，喉嚨被切開，肺動脈撕裂。

杜蘭洛胸部和腹部有21個刺傷、背部26個、手上、肺部、結腸、脾臟和肝臟也都有多道傷口。法官認為兩人的犯行令人髮指，且都有潛逃與再犯風險，裁定羈押直到一級謀殺罪開庭審判。