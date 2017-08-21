中媒調侃世大運鬧場 網友：連抗議自由都沒的國家，還敢說嘴！

2017台北世大運開幕暖場表演。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-21 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣主辦2017年世界大學生運動會，週六（8月19日）晚間舉辦開幕式，反年金改革的抗議者大鬧現場，許多國的隊運動員被阻擋在外，遲遲無法進場。中國媒體見機行事，對這次開幕式的出包大做文章，「台灣現在除了與中國鬥，就是內鬥，一個世大運開幕式，成了這一切的縮影。」

網友留言，「國際對支那隨便拉屎就有好感嗎？」、「連印度都不敢打的國家有什麼好說嘴？」、「我們台灣獨不獨立乾你中國鳥事？」、「連抗議都沒自由的國家，還敢說嘴！真是天大的笑話！」、「原來反年金的人已改領人民幣了，怪不得...」、「外面那群跟共產黨是同一群人？去問一下就知道了」、「那些愛喊體育歸體育，政治歸政治的怎麼不出來罵支那國兩聲？」

昨晚中國《環球網》上有一則社評以（如此丟人的台灣當局還想搞「台獨」？）為題，調侃台北世大運的開幕式竟成了世界笑柄，「加拿大代表團之後，只見各代表團的旗手，不見運動員，這樣丟人的一幕是世界大型比賽開幕式上從未有過的」。

社評指出，中國選手這次因「飛機延誤」沒有參加開幕式，甚至「與中國賽事衝突」，放棄了所有集體項目比賽，只有一些運動員參加了個人項目比賽。內容還指出，台北市在2011年獲得2017年世大運主辦權，是因為當時兩岸的關係良好，中國當局才沒有對此加以反對，這也是世大運能夠在台北舉行的一個重要的決定性條件，「如今，兩岸關係逆轉，台北世大運開幕式也變成了這副模樣。」