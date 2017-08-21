暗助！俄羅斯輸往北韓石油倍增

俄羅斯今年一到六月對北韓輸出的石油產品總量竟達4303噸，金額約240萬美元（約新台幣7282萬美元），與去年同期的2171噸，金額約為98萬美元（約新台幣2973萬美元），出口量整整翻了一倍！（美聯社）

2017-08-21 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武導彈的發展，國際社會譴責聲不斷增長，俄羅斯、中國在這一個氛圍下，態度也緩緩改變，支持北韓經濟制裁的決定變得更為明確，不過，統計卻顯示，俄羅斯不但持續給與北韓經資助，且還增加對北韓重要能原的輸出，石油出口量翻長一倍！

《產經新聞》報導，根據俄羅斯聯邦海關總署的統計，俄羅斯今年一到六月對北韓輸出的石油產品總量竟達4303噸，金額約240萬美元（約新台幣7282萬美元），與去年同期的2171噸，金額約為98萬美元（約新台幣2973萬美元），出口量整整翻了一倍！

在統計的數字也指出，這只是「冰山一角」。俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）副教授Artyom Lukin指出，俄羅斯每年向北韓出口的石油量大約20至30萬噸，

報導並指出，這只是冰山的一角。報導引述俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）副教授Artyom Lukin說法，俄羅斯每年出口北韓石油的數量約在20至30萬噸之間，然而大多數的石油還是先運往中國，而後再轉往北韓，因此「實際」出口量不會反應在官方數字上。然而Artyom Lukin強調俄羅斯並沒有違背聯合國通過的北韓經濟制裁決議，只是基於維持兩方友好的經貿關係，所做出的善意，現實令人兩難。

8/5日北韓制裁案通過，Artyom Lukin盼俄羅斯政府可以高度重視有關限縮北韓重要能源的進出口量。

制裁案通過俄羅斯大型企業對北韓貿易轉為保守的態度，然而企業也同時開通與北韓之間的新航線！客貨船「萬景峰」（Mankeiho或Mangyonbon）很可能是「偷偷」擔起與北韓通商的任務，貿易的客戶是對外「不透明」的小型企業！