亞洲最大鬼城 原來是這名港商的傑作

2017-08-21 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國房地產市場詭譎，政策急轉不是新聞，至今仍有約逾30個被業界稱為「鬼城」的大規模開發案，其中「亞洲最大鬼城」的建造者是來自香港的朱孟依，一度濱臨破產，但據報導，鬼城還是鬼城，但他已經悄悄移轉資金到其他領域了。

《新京報》報導，朱孟依在十年前還被稱為中國的地產教父，但是，他成是地產，敗也地產，朱孟依1992年在香港創辦合生創展集團，搭著中國強吸港商的順風車，進入中國地產界，在廣州天河區華景新城項目一戰成名，主要都是將農田變大樓，1998—1999年一年內，合生創展便開發樓宇110多個，成為廣州地產界真正的霸主；2005年成為中國第二大富豪；但在2008年之後就被鬼城案拖垮，全面退出地產界。

這當中的重大轉折是在2003年，朱孟依取得天津寶坻的2.5萬畝荒地，後來排除眾議，在此打造「京津新城」，耗費8年時間，累計投入200億元人民幣（約台幣900億元，當年約是千億台幣），在那片鹽鹼地上興建數千棟別墅，及超大型飯店，不過到2015年時，這個大開發案只有一個名稱叫「亞洲最大鬼城」。

朱孟依早在1993年就另成立珠江投資，給自己留一條退路；最近兩個月，朱孟依悄悄重回地產界，傳主要是隱身在珠江人壽，成為背後金主，吃下前中國首富萬達集團王健林拋售出的產業；雖然未能回到昔日財富，但至少沒有全部被鬼城吞沒。