徵兵體檢淘汰率「爆表」！近57％年輕人是「爽咖」

一張不合格的體檢表暴露年輕人的健康問題！（擷取自軍報記者）

2017-08-21 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年的徵兵體檢人數增加，但體檢的「不合格率」卻高達56.9%，這打臉中國政府的堅強形象，強調「時刻準備好」的解放軍，令當局不可置信。

中國軍媒的微信帳號「軍報記者」報導，各地徵兵體檢工作漸入尾聲，然而後續問題更需要去思索的。今年徵兵體檢結果淘汰率竟然高達56.9%，這顯現青年的健康敲警鐘！

今年徵兵體檢十大問題:血檢、尿檢不合格；視力不合格；體重不合格；男性精索靜脈曲張不合格；心臟、血壓不合格；文（紋）身不合格；耳鼻喉炎症不合格；腋臭、扁平足不合格、心理測試不合格；地區病不合格（如大骨節病、足髁外翻、肘外翻、曲膝下蹲不到45度、結石牙與肝膽腎結石等）。

視力不合格，佔不合格人數的46%，其中雙眼視力低於4.6佔總數2/3，散光、斜視佔1/3；體重不合格，佔不合格人數的20%；男性精索靜脈曲張不合格，佔不合格人數的8%，造成此因有幾個因素，舉凡久坐打電玩遊戲、手淫過度、運動量少有關。最特別的一點是遺傳性疾病「腋臭」，擁有腋臭之人難以融入集體生活，在作戰中容易暴露目標，因此不能通過體檢。腋臭、扁平足不合格，佔不合格人數的3%。

這次體檢的結果顯示，現在的中國年輕人的生活習慣，已嚴重影響身體健康，「從軍」之路更為坎坷。