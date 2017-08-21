組隊抗中國？ 印媒狂打「台灣牌」籲台印加強合作

印度媒體認為印度政府應該加強與台灣合作。（圖擷自Daily News & Analysis）

2017-08-21 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊界局勢不穩定，日前有印度媒體建議印度總理莫迪（Narendra Modi）打「台灣牌」，最近印度媒體《Daily News & Analysis》又呼籲政府加強與台灣合作，報導認為蔡政府的「新南向政策」和印度政府的「東向政策」有很大合作空間。

中國和印度關係緊張，印度媒體最近又開始高喊「台灣牌」，稱台印關係最近幾年有迅速改善，雙方在經貿合作方面，從2000年的12億美元（約新台幣364億元）升至2016年的60億美元（約新台幣1820億元），並提到鴻海富士康2015年宣布在印度投資50億美元（約新台幣1517億元）的案例。

報導指出，蔡英文政府力推新南向政策，與印度總理莫迪的「東向政策」有很大的合作空間，並認為台灣可以在莫迪主打「印度製造」政策上發揮重要角色，另一方面印度能減少與中國合作，深化台印關係。

文中強調，台灣和印度都面臨中國的威脅，北京揚言動武併吞台灣，新德里則面臨邊界問題，台印應該採取具體措施，促進安全、旅遊等領域的合作。