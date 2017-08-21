美軍驅逐艦新加坡外海撞油輪 搜救中

美國海軍導彈驅逐艦「麥凱恩號」。（資料照，美聯社）

2017-08-21 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍導彈驅逐艦「麥凱恩號」（USS John S. McCain）」10日才順利執行南海「航行自由」任務，當地時間今天上午6時24分卻在新加坡進行例行停靠途中，意外與「Alnic MC」油輪相撞，美艦左舷側受損，搜救行動仍在進行中。

外媒報導，隸屬美國海軍第七艦隊的「麥凱恩號」，今天稍早在新加坡東部和馬六甲海峽的水域與油輪相撞，該艦指揮官是波多黎各裔，美國海軍未提供任何人、艦受損情形，目前麥凱恩號靠自己的動力，駛進港口。

《衛報》報導，Alnic MC油輪懸掛利比里亞國旗，長182公尺，載重量為5萬760噸，根據船舶跟踪網站顯示，撞船之際油輪沒有裝滿油。

麥凱恩號於1994年建成，主要停靠日本橫須賀港，日前美國與朝鮮緊張局勢中，曾駛入中國南海建造的「美濟礁」12浬海域，引發中方嚴正抗議。無獨有偶，今年6月，同樣隸屬第七艦隊的驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald，DDG-62），與菲律賓籍貨輪「ACX水晶號（ACX Crystal）」相撞，造成美軍艦7死3傷。