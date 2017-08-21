南京摸胸男爸爸也變態！ 藏有各時期養女裸照曝光

中國南京高鐵站日前一名18歲段性男子公然在候車室內猥褻女童，引起網友關注、輿論撻伐。（圖擷取自微博）

2017-08-21 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京高鐵站日前一名18歲段性男子公然在候車室內猥褻女童，引起網友關注、輿論撻伐。經過警方調查後發現，該名女童為段男家中養女，養父段連國雖然出面稱其子「教養不當」。但有網友爆料，段連國的社群網站上充滿色情影片和養女各時期的裸照。

綜合媒體報導，本月12日19時左右，18歲段性男子在南京高鐵站候車室內猥褻女童，警方已經將段男抓獲。警方堵要查發現，另外同行的2名成年人為段男的父母，女童為段家的養女，警方以涉嫌猥褻兒童罪居留段男。

段家的鄰居表示，他們家就是這樣，那名女童在家時常裸下半身，而且兄妹平時就很親近。段連國也曾多次向鄰居表示，是他教導無方，沒有太在意這一方面的家庭教育導致，現在後悔不已。

報導提到，段男的父親段連國已於17日下午帶著受害女童返回家中。作家陳嵐在微博上PO文，舉報受害女童的養父段連國是變態，在社群網站QQ空間裡有大量色情影片和幼女裸照，而且姿勢十分不雅，不像一般正常父親給女兒照相的樣子，目前不少網友已經將新的證據提交給警方。

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18歲段性男子父親段連國的社群網站上充滿色情影片和養女各時期的裸照。（圖擷取自微博）

段連國也曾多次向鄰居表示，是他教導無方，沒有太在意這一方面的家庭教育導致，現在後悔不已。（圖擷取自微博）