巴塞隆納恐攻 失蹤7歲男童證實喪生

2017-08-21 04:52

〔中央社〕家屬及官員指出，巴塞隆納恐怖攻擊13名死者中，包括一名擁有英國、澳洲雙重國籍的7歲男童。當地媒體報導，3名西班牙籍死者當中包括一名3歲兒童。

法新社報導，澳洲和英國當局17日將7歲的卡德曼（Julian Cadman）列為失蹤。恐擊發生後，他母親被送醫救治、情況危急。美聯社報導，卡德曼擁有英國和澳洲雙重國籍。

英國「太陽報」（The Sun）報導，英國外交部提供家屬聲明指出：「我們痛失當時正跟母親一覽巴塞隆納風光的朱利安（卡德曼的名字）。」

法新社報導，做案用廂型車17日下午在觀光勝地巴塞隆納蘭布拉大道（Las Ramblas）撞倒群眾，造成13人喪生。數小時後，攻擊者又在巴塞隆納沿海岸線西南方的坎布里爾斯（Cambrils）開車衝撞和刺殺，造成一名婦女喪生。

巴塞隆納那起攻擊的死者除卡德曼之外，還包括3名西班牙人、3名義大利人、兩名葡萄牙人、一名比利時人、一名美國人、一名加拿大人、一名阿根廷人。

西班牙媒體報導，上述西班牙籍死者當中包括一名3歲兒童。

有兩名台灣人和一名香港人受傷。其他傷者的國籍包括法國、德國、愛爾蘭、英國、荷蘭、比利時、羅馬尼亞、澳洲、希臘、摩洛哥、古巴、匈牙利、馬其頓、奧地利、土耳其。