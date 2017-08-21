洪災肆虐南亞各國 至少近700人喪命

2017-08-21 01:20

〔中央社〕南亞因季節雨在多國引發洪水造成的死亡人數持續增加，官員今天表示，證實的死亡人數已超過700人，還有上百萬人被迫離開家園，流離失所。

法新社報導，隨著每年的季節雨來臨，南亞北部與東部地區自10日以來暴雨洪水不斷，印度與孟加拉兩國在一夜之間死亡人數又暴增至少100人。

印度東部比哈省（Bihar）災難管理局主管庫瑪（Anirudh Kumar）表示，部分地區水位開始下降，又找到53具罹難者遺體。

他告訴法新社：「死亡總人數來到205人。」

近40萬無家可歸災民住在省政府設立的收容所，災民人數估計高達1000萬人，這是自2008年以來災情最嚴重的一次，當年有近300人喪生。

毗鄰的北方省（Uttar Pradesh）也傳出有69人喪生，受到洪水影響的居民也有200萬人。

印度北部這兩個災情嚴重的省份都與尼泊爾接壤，當地也連傳土石流和洪水為禍，奪走135人的性命，另有30人還列為失蹤。

這個喜馬拉雅山區的內陸國家有2800萬人口，聯合國表示這是尼泊爾15年來最嚴重的洪災，至少20%居民受到影響。

在印度東部的西孟加拉省（West Bengal）和東北部偏遠地區的阿薩姆省（Assam），也有122人喪生，近300萬人受到洪災影響。

孟加拉災難管理局主管納茲寧（Shamim Naznin）告訴法新社，全國至少有115人死於洪災，災民人數約達570萬人。全國約30%地區淹水，是10年來最嚴重的一次。

此外，印度喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）山區13日爆發大規模土石流，沖走兩輛巴士，造成46人喪命。