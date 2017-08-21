日本傳ApplePay盜刷案 電子支付安全性堪慮

2017-08-21 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果的電子支付服務「ApplePay」近期在日本發生了盜刷事件，日本警方在10日逮捕了利用漏洞盜刷信用卡的中國留學生，讓ApplePay的安全性產生疑慮。

《日本經濟新聞》報導，中國留學生將非法獲得的信用卡資料綁定自己手機的ApplePay，購買數位相機後再低價轉售，大做無本生意。

該留學生將他人的信用卡綁定在自己的手機，再竄改信用卡用戶的電話號碼與信箱號碼，輕易便可冒充是信用卡的用戶讓信用卡公司傳送認證碼到自己的手機上，開通ApplePay。

而當用ApplePay刷卡付費時，店家的讀取設備掃手機便可完成指紋辨識，雖然看似比輸入密碼相對更加安全；但機器認證的是「手機的資料」，如果手機登記的是別人的「信用卡資料」，那將毫無保護的作用。

防毒軟體大廠趨勢科技（Trend Micro）表示，當信用卡綁定ApplePay，犯罪者便可輕易的隨便使用。

日本政府為推動將「無現金結算」的比率在10年內從現在的近20%提升到40%的目標，而對ApplePay寄予期望；但是利用電子支付的詐騙事件也開始增加，據統計，2016年日本信用卡盜刷的金額比前年上升了17%，金額達140億日元（約新台幣388億元）。