辛巴威與南非掀外交風波 兩國班機無限期停飛

2017-08-20 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威第一夫人葛瑞斯（Grace Mugabe）13日在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）一家飯店出手攻擊女模恩格斯（Gabriella Engels），造成兩國外交風波情勢越演越烈，南非當局甚至下令無限期禁止辛巴威班機在南非機場起降，大批要往辛巴威的旅客無奈滯留機場，抱怨連連。

根據外媒報導，葛瑞斯在南非打人，辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe）趕往相救，而女婿所駕駛的辛巴威航空班機，18日在未經南非民航局的允許下從約翰尼斯堡飛往辛巴威，遭南非民航局強制扣留，南非政府與辛巴威政府隔日皆宣布無限期禁止兩國班機互相往返。

辛巴威媒體報導，穆加比夫妻已於20日回到辛巴威。目前整起事件已造成10多架民航班機滯留機場，更加深兩國對峙。南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）指出，旅客滯留機場多時，想知道停飛原因卻沒人能給肯定答案，航空公司又不接受退票，對此相當不滿。

約堡機場發言人福布斯（Stephen Forbes）表示，對受困旅客深感抱歉。南非航空班機滯留在辛巴威，目前約堡機場也暫停所有飛往辛巴威的航班，一切只能靜待兩國政府早日達成共識。