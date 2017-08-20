逾千聖戰士偷渡回北非 摩洛哥淪恐攻前線基地

2017-08-20 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕日前發生在芬蘭與西班牙的恐怖攻擊中，襲擊者幾乎皆是摩洛哥裔或擁有摩洛哥籍的公民，外媒指出，在恐怖組織伊斯蘭國瀕臨瓦解的情況下，多達1000名聖戰士已偷渡回到北非，其中有約300人已回到摩洛哥，摩洛哥可能已成為進行恐佈攻擊的前線基地。

《衛報》報導，在伊斯蘭國最強盛的時候，據信有約1600名摩洛哥人前往參戰，其中而死亡人數近一半；而在伊斯蘭國逐漸敗退的同時，有約1000人偷渡回北非，而約300人回到摩洛哥，其他大多回到突尼西亞。

而摩洛哥與歐洲大陸僅隔直布羅陀海峽，成為這些恐怖份子前往歐洲的捷徑。

一名前IS的指揮官表示，過去曾訓練過在法國遭到歧視待遇的摩洛哥人，前來IS的統治地尋求歸屬感；也曾與從北非過來的人共事過，這些人在來到這裡前就已經是激進份子。

他說，這些來自法國的摩洛哥裔人在法國的生活充滿挫折，其中一個販毒，一個當小偷。「他們深信，法國不是他們的家」、「聖戰士們抱怨自己遭到的歧視，在歐洲沒有被公平的對待，從來沒有。」，前指揮官也指出，西班牙沒有被提及，但罵的最多次的是法國。

摩洛哥的官員表示，政府深深的認知到有公民前往參加IS之後又返回摩洛哥，這些從伊拉克和敘利亞返回的聖戰士有90名一抵達摩洛哥便遭當局逮捕拘禁，但仍有數十名成功偷渡回到家鄉。

摩洛哥當局指出，政府已成功阻止計畫在首都拉巴特（Rabat）及最大城市卡薩布蘭加（Casablanca）發動的恐怖攻擊，但是對防止摩洛哥公民在國外發動恐攻的能力有限。