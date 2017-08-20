疑似劉霞再現身影片「有說有笑」 背景男聲：下一句

2017-08-20 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波離世後，遺孀劉霞行蹤成謎，引發各界關注，18日她首度在一段長1分鐘的影片中曝光，稱在「外地」休養，最近又再有長約35秒疑似劉霞的影片在網路流傳，畫面中劉霞「有說有笑」，但其間卻出現男聲提示「下一句」。

綜合外媒報導，最新曝光的35秒影片中，疑似是劉霞者倚門而立，面帶笑容和一男一女有說有笑，劉霞的發言談到看電影，晚上要吃蘑菇燉雞、小龍蝦和黃鱔。背景男聲說，「這個不用唸了，一會人家的口水都流光了。」接著出現背景女聲大笑說討厭。

接著，「劉霞」說有人嫌她話多後，背景男聲小聲地表示，「下一句」，最後劉霞表示，「我們馬上再相聚」。

片中的人身穿黑衣等裝扮與最先曝光的影片中的劉霞基本一致，但畫面嚴重背光，這名疑似劉霞的人又帶著墨鏡，無法確切確定身分。但發布這段影片的推特用戶指影片中的人就是劉霞。

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