三星李在鎔涉行賄崔順實 「世紀審判」25日宣判

南韓三星集團太子爺李在鎔捲入「閨密干政門」，涉嫌行賄前總統朴槿惠和其閨密崔順實，被檢方求處12年徒刑。（法新社）

2017-08-20 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團太子爺李在鎔捲入「閨密干政門」，涉嫌行賄前總統朴槿惠和其閨密崔順實，被檢方求處12年徒刑，25日將進行宣判，這場「世紀審判」即將告一段落。

南韓《亞洲經濟》報導，李在鎔在今年2月28日被起訴，據首爾中央地方法院20日消息指出，25日下午2時30分（台灣時間下午1時30分），將對包括李在鎔在內的三星集團5名高層進行宣判。李被檢方求處12年刑期，前三星高層則被求處10年刑期等；預計當天會有大量旁聽者到場，尚未清楚宣判過程是否進行直播。

檢方認定，李在鎔在崔順實行賄或承諾提供的資金達433億韓元（約11.5億新台幣）；李在鎔還同時被控貪汙、隱藏海外資產、隱瞞犯罪所得和作偽證。獨檢組特別檢察官朴英洙在7日庭審指出，此案是典型的政商勾結腐敗案，有違國民主權原則，破壞經濟民主化。

獨檢將三星集團向崔順實提供馬術訓練等贊助、向多個財團出資視為賄賂。李在鎔方面則否認行賄，稱提供馬術訓練贊助只是單純選手贊助，律師還強調，這是在崔順實的恐嚇和逼迫下做出的行為，不是賄賂，並指檢方進行不合理調查，沒有直接證據，應判無罪。