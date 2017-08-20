南海爭奪戰！菲大法官指責中國侵犯菲律賓領土

菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）指責中國「侵犯菲律賓領土」，並呼籲政府做出行動。（Inquirer.net）

2017-08-20 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕沉寂一段時間的「南海議題」，近期又吵得沸沸揚揚，菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）指責中國「侵犯菲律賓領土」，並且呼籲政府採取行動！此外2艘驅逐艦、1艘海警船和2艘大型漁船已開始把守南海的敦謙沙洲（SandyCay）。

「菲律賓每日詢問者報」（Philippine DailyInquirer）報導，卡皮奧指出，中國的船艦在中業島（派格阿薩島，Pag-Asa）22公里（12海浬）領海內，它國不能主張「無害通過」（innocent passage）或公海上自由航行！他強調「以任何標準來看，都是侵略菲國領土！」甚至發出警告如果中國成功占取了敦謙沙洲，中業島將失去1/3的領海（敦謙沙洲（SandyCay）距離菲律賓控制的中業島2.5海浬。）

卡皮奧並指責中國違背維持南海現況，打破「不再佔領南沙群島」的誓言，他呼籲菲律賓政府強烈抗議中國侵略國土的魯莽行為，並指出如果中國海軍攻擊菲律賓的軍艦，菲律賓應援引「菲美相互防禦協定」。

菲律賓眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano），上週召開記者會，聲稱5艘中國船艦從12日開始，就停留在距中業島不到3海浬的水域，可能有占領中業島以西多座沙洲的不良意圖。然而菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）則表示中國船艦只是「單純在場」，眾人不需要驚慌！

菲律賓馬尼拉於2013年單方面將南海爭議提交國際仲裁，卡皮奧是菲律賓法律團隊成員之一！設於荷蘭海牙的仲裁法庭去年7月裁決，中國南海9段線在國際法下沒有效力，然而北京「不承認也不接受」裁決地結果。