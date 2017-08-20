二戰最後一艘被擊沉美艦 重巡遺骸72年後尋獲

美國重巡洋艦「印第安波利斯號」（USS Indianapolis，CA-35）在二戰末期遭日潛艇擊沉，在沉沒72年後終於被人在菲律賓海發現殘骸。（美聯社）

2017-08-20 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕1945年7月30日，美國重巡洋艦「印第安波利斯號」（USS Indianapolis，CA-35）在運送完原子彈後，在返航途中遭日潛艇擊沉，倖存者遭到鯊魚攻擊釀成嚴重死傷，這艘重巡在沉沒72年後終於被人在菲律賓海發現殘骸。

綜合外媒報導，美國重巡「印第安波利斯號」的沉沒，被視為美國海軍史上最大災難，多年來許多人都在尋找這艘船隻的下落，海軍一名歷史學家在去年7月發現有關該艦最後活動的資訊，微軟公司共同創辦人艾倫（Paul Allen）領導團隊，耗時數月在海底搜索，終於在18日在菲律賓海5500公尺深處發現印地安納波利斯號殘骸，不過海軍要求保密殘骸的確切地點。

艾倫說：「印地安納波利斯號在二戰末期扮演如此重要角色，能夠藉由尋獲這艘船來表揚船上勇者與其家人」；海軍歷史與遺產司令部主任考克斯（Sam Cox）表示：「即使在如此嚴重的疏失及災難中，這些水兵的勇氣和犧牲，也絕對不會被遺忘。」印第安波利斯號的災難所得到的經驗教訓，需要保留和傳承，以免重蹈覆轍。

重巡印地安納波利斯號運送原子彈零件至馬里亞納群島的天寧島，即為投在廣島的「小男孩」（Little Boy）原子彈，但在返航途中遭日本潛艦「伊58」以魚雷襲擊，印地安納波利斯號短短12分鐘就沉沒，成為美軍在太平洋戰爭中損失的最後一艘大型軍艦，艦上1197名人員中，有317人當場死亡，880名船員在海上漂流待援。

在等待救援的時間中，許多船員不堪曝曬與缺水紛紛溺斃，更為嚴重的是有大批鯊魚被吸引前來覓食，許多倖存者成為鯊魚的餌食，這起災難被視為人類有史以來遭受鯊魚攻擊最慘重的事件，5天後才有飛機經過發現在海上苦苦掙扎的船員，最後僅321人生還，據報導現仍有22人依然在世。

這起美國海軍史上最大災難，令艦長麥克維三世（Charles B. McVay III）被送上了軍事法庭，在鋪天蓋地的辱罵聲中，艦長自殺身亡；這起事件也在2016年被翻拍成電影。

微軟公司共同創辦人艾倫領導團隊，終於在18日在菲律賓海5500公尺深處發現印地安納波利斯號殘骸。（美聯社）

微軟公司共同創辦人艾倫領導團隊，終於在18日在菲律賓海5500公尺深處發現印地安納波利斯號殘骸。（美聯社）

微軟公司共同創辦人艾倫領導團隊，終於在18日在菲律賓海5500公尺深處發現印地安納波利斯號殘骸。（美聯社）