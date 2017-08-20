日蝕3小時 加州用電拉警報

日全蝕影響加州太陽能的發電產量，其將損失近60億瓦，相當於600萬戶家庭的能源。 （Getty Images）

2017-08-20 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國21日將迎來「日全蝕」，許多地區將失去日照，太陽能的發電量將有所下降，天然氣發電、水力發電成為這次日全蝕重要的應對配套措施！

綜合媒體報導，在加利福尼亞州，日蝕開始後一個小時左右，月亮會開始阻擋太陽，時間持續將近2分40秒，預計會導致太陽能光伏發電量下降。加州能源儲存聯盟組織（CESA）在星期二（15日）發表聲明，日蝕影響時間是上午9時02分至11時54分，長達3個小時，加州的電網將獲得大約30億瓦的電能儲量，這是一個應對日全蝕的好方式。日全蝕影響加州太陽能的發電產量，其將損失近60億瓦，相當於600萬戶家庭的能源。

加利福尼亞州公用事業委員會也呼籲民眾在這段3小時（9～11點）期間減少用電，藉此減輕電網的負擔！近年來太陽能的增長受加利福尼亞「乾淨能源」的推動，加州電力調度中心（ISO）經營的電網在過去4年間，平均每年增加2億瓦太陽能發電量，目前太陽能發電量已逼近100億瓦，占加州整體用電量比重約30％至40％。目標在2030年，盼能供應加州當地用電量50％，成為重要的再生能源。加州電力公司也紛紛向歐洲同業請益，因為歐洲在2015年也曾經歷太陽能發電史上首次日全蝕，然而當時並未發生供電短缺的情形！

彭博新能源財經（BNEF）統計，美國太陽能設備安裝量已成長為2012年的9倍，再生能源發電量預計2040年就會追平天然氣，加上電池儲藏等新科技的發展，屆時，天然氣的需求將停止成長！

回顧1979年美國上一次經歷日全蝕時，太陽能產業尚未興起，因此並未對國內供電造成影響。