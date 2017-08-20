為了小女兒的出世 祖克柏要請兩個月育嬰假

祖克柏第2個女兒的到來，他盼能陪伴妻小，將請2個月的育嬰假！（Getty Images）

2017-08-20 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）公司創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，他計劃在他第2個女兒出生後請2個月的育嬰假，而這個時間與第1個女兒Maxima Chan Zuckerberg的2個月相同！

綜合媒體報導，祖克柏第2個女兒的到來，他盼能陪伴妻小。他將利用臉書公司請假規定提供的選項，將休假日期拆開。首先，祖克柏會先請1個月的假來陪伴妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）和女兒們，而後12月份時再請1個月的假。

員工福利是美國科技公司越來越重視的一個項目，其目的是為了留住寶貴的人才！臉書也為新父母提供長達4個月的假期，在新生兒的第1年可以將時間分開來請。

在2015年大女兒麥克西瑪（Maxima Chan Zuckerberg）出生後，也曾經請了2個月的育嬰假。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）在2017年發布的一項研究中，其指出只有14％的文職人員可以獲得帶薪家庭假。在2004年，第一個建立強制性帶薪家庭假是美國加利福尼亞州！加拿大，歐洲等地的「標準家庭假期政策」的時間也較其他國更為平均、時間也更為充足。