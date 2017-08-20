被指地下水混充天然礦泉水 雀巢公司挨告

全球知名食品和飲料公司雀巢（Nestle）旗下一款天然礦泉水，被控抽取地下水，包裝成天然礦泉水來欺騙消費者。（美聯社）

2017-08-20 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名食品和飲料公司雀巢（Nestle）旗下一款天然礦泉水，被控抽取地下水，包裝成天然礦泉水來欺騙消費者，遭到來自8個州的民眾控告，恐面臨巨額的求償。

綜合外媒報導，北美雀巢飲用水（Nestle Waters North America）的「Poland Spring Water」瓶裝水，被指涉嫌以地下水混充成天然礦泉水來出售，投訴民眾指出，所謂百分百來自緬因州山林的天然礦泉水，實際上卻是從緬因州人口稠密區所鑽取的地下水，這些取水處有著潛在污染源，甚至靠近垃圾場或廢棄物處理場。

據美國食品藥物管理局（FDA）定義，礦泉水為「從地下水中自然流向地表的水」，但投訴民眾稱雀巢的礦泉水都是由機器抽取水源，而非天然湧出，他們將求償至少500萬美元賠償。

雀巢飲用水公司透過聲明駁斥指控，強調「Poland Spring Water」的確是百分百天然泉水，符合FDA標準，並批評這些投訴民眾操縱司法來謀取利益，有信心能在接下來的法律程序及判決結果上獲勝。