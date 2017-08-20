阻境外投資收購尖端技術 德政府管制中資海外併購

德國經濟部長齊普里斯（Brigitte Zypries）認為境外投資是一種「積極的經濟發展」，然而在他長期以來的觀察下，發現中資的收購行為竟然都集中在高尖端技術型企業。（路透）

2017-08-20 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕為了阻止境外投資者收購德國某些重要的高尖端技術型企業，德國對中資海外併購有所行動。外媒報導，德國已經連絡歐盟委員會（European Commission）的主席容克（Jean-Claude Juncker）要求處理相關併購案，除了德國，法國、意大利政府也發出求助的訊號。

德國之聲中文網報導，德國經濟部長齊普里斯（Brigitte Zypries）認為境外投資是一種「積極的經濟發展」，然而在他長期以來的觀察下，發現中資的收購行為竟然都集中在高尖端技術型企業，這些技術是與「中國製造2025戰略」相關，而戰略的目標不外乎是為了扶持中國的工業，齊普里斯呼籲歐盟成員國政府面對這種情況必須出面干預，他們有權力向中資說規範相關收購事宜，甚至向中國說不。他也提到，中國許多領域沒有向歐洲投資者開放，是如此的不公。

德國經濟部觀察到，近期內中國企業在德國併購的步伐顯著加快，從今年初開始，竟有21項中資收購案上報給德國經濟部，數量是去年的一倍，甚至更多。近來，中國海航集團（HNA Group）對德意志銀行股份（Deutsche Bank）的投資、增持行動，轉瞬間即成為德國最重要金融機構的最大股東。

中國商人郭文貴也爆料海航將收購德國法蘭克福哈恩機場（Flughafen Frankfurt-Hahn）的項目將於今年8月初得到了歐盟委員會的批准！不僅是海航，其他中國許多企業也滲透歐洲經濟，毫不手軟的用大手筆收購。

在有關美國情報機關告知德國政府中資企業收購德國半導體設備生產商愛思強的計劃涉及軍用和安全技術的報導曝光後，安全隱患也成為了監管機關審查中資企業海外併購的一大考慮因素，最後德國經濟部決定取消這項中資收購案。

歐洲及美國政府批評中國政府暗中支持其企業的海外併購，藉此獲得關鍵技術，根本就是企業的靠山；中國企業在海外大肆併購也在民間招來了富商通過海外併購轉移資產、幫助腐敗政府官員洗錢的質疑。

在前兩項因素下，中國對此有所表態，中國國務院發布了《關於進一步引導和規範境外投資方向的指導意見》的文件，其中說明中國政府將特別限制對海外房地產、大飯店、影業和體育俱樂部的投資，此外，今後，若有企業違反相關規定，將被列入中國政府的黑名單。

去年，中國企業用於境外企業收購的資金約值1870億歐元（新台幣6兆6612億元）。今年7月，中國政府已命令銀行覆審，企業的巨額貸款，審查對象中就有德意志銀行的大股東-海南航空公司（HNA）。

收購德國當地高尖端技術企業的一位中國投資人表示，中國政府的最新限制措施主要是針對「收購非技術型產業」的企業。在高尖端技術領域，中國企業海外併購的步伐「不會」大幅度放慢，相關收購項目的外匯審查不會有大幅度緊縮的情況，嚴格的執行不大可能。