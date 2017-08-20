滯留倫敦逾百日 奈及利亞總統終於返國

2017-08-20 03:20

〔中央社〕滯留倫敦超過100天接受未披露疾病治療後，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天搭機返抵國門。布哈里的座機於下午約4時35分降落在阿布加（Abuja）國際機場。

74歲的布哈里自行走下飛機，副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）以及包括部長、安全首長等高層官員前往接機。

總統府表示，布哈里預定21日早上對奈及利亞全民發表演說。

布哈里於5月7日前往倫敦，長期滯留倫敦在國內引發緊張，要求他倘若不返國就辭職的呼聲不斷升高。