滯留倫敦逾百日 奈及利亞總統終於返國

〔中央社〕滯留倫敦超過100天接受未披露疾病治療後，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天搭機返抵國門。布哈里的座機於下午約4時35分降落在阿布加（Abuja）國際機場。
74歲的布哈里自行走下飛機，副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）以及包括部長、安全首長等高層官員前往接機。
總統府表示，布哈里預定21日早上對奈及利亞全民發表演說。
布哈里於5月7日前往倫敦，長期滯留倫敦在國內引發緊張，要求他倘若不返國就辭職的呼聲不斷升高。
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〔中央社〕滯留倫敦超過100天接受未披露疾病治療後，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天搭機返抵國門。布哈里的座機於下午約4時35分降落在阿布加（Abuja）國際機場。
74歲的布哈里自行走下飛機，副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）以及包括部長、安全首長等高層官員前往接機。
總統府表示，布哈里預定21日早上對奈及利亞全民發表演說。
布哈里於5月7日前往倫敦，長期滯留倫敦在國內引發緊張，要求他倘若不返國就辭職的呼聲不斷升高。
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