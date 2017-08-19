印度又傳火車出軌意外 造成5死34傷

印度印度1台羯陵伽烏特卡特快車出軌，目前粗估約造成5人死亡，34人受傷。（圖取自亞洲新聞通訊社推特）

2017-08-19 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度去年至今已發生多次的火車出軌事件，今（19）日傍晚再度傳出嚴重的火車出軌事故，造成至少5人死亡，34人受傷。目前火車出軌的原因尚不清楚，以搶救為優先。

綜合媒體報導，印度1台羯陵伽烏特卡特快車（Kalinga Utkal Express）於今日傍晚5點50分時，在來往奧里薩省（Orissa）普里（Puri）和北阿坎德省（Uttarakhand）哈里德瓦（Haridwar）途中的卡陶利鎮（Khatauli）附近發生出軌事故。

印度鐵路局發言人薩克納（Anil Saxena）表示，出軌事件大約發生於今晚的5點50分。造成列車5節車廂出軌，目前仍無法準確估計有多少傷亡，因出軌的車廂中可能仍有傷亡，目前也已經動用所有資源去搶救。國家相關當局也已經出動災難急救小組去幫忙。

印度去年11月就發生過火車出軌的事故，當時造成超過100人死亡、150多人受傷。接著今年1月時又在東南部安德拉省發生火車出軌，造成39人死亡、50人受傷。

相關當局表示目前以全力搶救為先，先將檢討暫放一邊。