知名非洲大象守護者 遭槍殺身亡

洛特爾16日於坦尚尼亞當街遭到不明人士開槍身亡。（圖取自Born Free Foundation臉書）

2017-08-19 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕非洲知名的動物保護人士，也是率先挺身對抗非法象牙盜獵的洛特爾（Wayne Lotter），16日於坦尚尼亞（Tanzania）當街遭到不明人士開槍身亡。當地警方已著手進行調查，目前尚無法得知殺手動機。

綜合外媒報導，洛特爾是坦尚尼亞的保護區管理解決方案（Protected Area Management Solutions，PAMS）基金會的創始人之一，更是知名的動護保護者。51歲的洛特爾當日搭計程車準備從機場到他下榻的旅館，計程車行駛至半途中，停在另1台陌生的車旁邊，隨而遭到另1台車裡的槍手搖下車窗開槍打死。

英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）曾描述洛特爾不畏個人安危保護坦尚尼亞的野生動物的行為，如同她的「英雄」。南非媒體《Times LIVE》引述珍古德的話：「透過洛特爾反盜獵行動的努力，坦尚尼亞於拯救大象以及防止象牙盜賣這件事情上，已經有顯著的不同。」

坦尚尼亞是非洲盜獵大象最嚴重的國家，過去10年至少有6萬6000隻大象遭到獵殺。洛特爾在2009年於坦尚尼亞創立保護區管理解決方案基金會，對抗坦尚尼亞的非法象牙盜獵活動，2014年11月至今以來，已有相當顯著的改善。

坦尚尼亞警方目前尚無法證實遭到刺殺是否與洛特爾的工作有關。