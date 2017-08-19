紐約餐廳歧視引爆爭議 華裔女：不能默不作聲

2017-08-19 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕在美國這樣擁有多元文化的國家，歧視案例已經是屢見不鮮了，有一名華裔女子日前在臉書上分享一張收據照片，引起各界廣大迴響，照片內容是這名華裔女子訂餐收到收據時，驚見收據上有歧視字眼，相當震驚且憤怒，便將這張收據拍照上傳，表達自己的不滿。

華裔女子周詩琪（Ziggy Chau）16日在紐約曼哈頓一家餐廳Cornerstone Café電話訂餐，收到收據後看見顧客姓名欄上竟然打著「Ching Chong」，她表示當時自己非常生氣，因為這個字詞帶有嚴重的歧視意味，用來模仿和嘲笑華人或其他亞裔人士講母語時的聲音。於是周詩琪將收據的照片分享至臉書，引起網友熱議，並聯合抵制這家餐廳。

周詩琪表示，在當天下午她就已經向店經理投訴過了，得到的卻是經理消極的回應，公布事件經過並不是為了抹黑這家餐廳，而是想讓西方大眾明白，這樣的玩笑一點也不好笑，不僅讓聽的人心裡不舒服，也讓說出這樣字眼的人顯得自己沒格調。「面對歧視，看過太多亞裔怕麻煩選擇噤聲，亞裔應該大聲回擊，歧視就是歧視，錯就是錯的，不只是亞裔，對所有人都一樣。」

Cornerstone Café的經理羅科（Rocco）日前已經在臉書PO文道歉，也解雇打出歧視字眼的女員工。