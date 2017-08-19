大砍敏感文章惹議 劍橋大學曾接受溫家寶女兒捐巨款

2017-08-19 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕劍橋大學出版社在中國要求下，將大批涉及敏感議題的文章刪除，引發外界高度關注，據外媒早先報導，其實劍橋大學曾接受過中國國務院前總理溫家寶女兒旗下基金會370萬英鎊（約新台幣1.86億）的捐款，當時也引發廣泛質疑。

《中國季刊》編輯提姆．普林格萊（Tim Pringle）近日指出，《中國季刊》有300多篇文章因涉及天安門、文革、新疆、西藏、台灣、香港等敏感議題，在中國廣電總局的要求下被封鎖，負責出版《中國季刊》的劍橋出版社也證實這項消息。這項消息傳開後引發不少學者質疑，劍橋出版社將利益擺在學術自由之前。

英國每日電訊報（The Daily Telegraph）在2014年曾報導，中華教育基金會（The Chong Hua Foundation）曾向劍橋大學提供370萬英鎊（合新台幣1億4430萬）的教育捐款，該基金會實際上是由溫家寶的女兒溫如春掌控，當時引發各界廣泛質疑，擔心大學教育獨立性受損，以及中國權貴試圖用錢來收買英國一流高教學府。

當時報導指出，溫如春當時在中國大陸國家外匯管理局擔任要職，且是劍橋大學教授諾蘭（Peter Nolan）的學生。她透過捐款方式，換取諾蘭（Peter Nolan）擔任劍橋中國發展研究中心的教授。不過劍橋大學對此表示，報導所提及的私營慈善機構與中國政府之間沒有關聯。

英國劍橋大學出版社（CUP）隸屬於英國劍橋大學，成立於1534年，是僅次於牛津大學出版社的第2大大學出版社、世界上現存歷史最悠久的大學出版社之一。