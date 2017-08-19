少了川普 推特將蒸發20％的市值！

如果推特（Twitter）沒有美國總統川普（Donald J. Trump）的話，推特公司的市值將會損失高達20億美元（新台幣606億元）（圖擷自川普的推特）

2017-08-19 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕投資銀行Monness Crespi Hardt的分析師卡克麥克（James Cakmak）指出如果推特（Twitter）沒有美國總統川普（Donald J. Trump）的話，推特公司的市值將會損失高達20億美元（新台幣606億元），那將是市值五分之一的價值！

綜合媒體報導，分析師卡克麥克表示，如果川普不再使用個人推特帳號，那將會產生極大的化學效應，這個價值並非是因為川普的離開會帶走流量，而是因為重要用戶的流失會影響推特的無形價值，並且導致導致連鎖損失。卡克麥克也表示「在這個世界上，沒有比美國總統更好的免費廣告了！」

推特（Twitter）官方並沒有透露有關用戶的總數。根據卡克麥克的估算，推特每日用戶大約為1.25億，少了Snap30％。自2009年以來，目前川普擁有3620萬名粉絲，超過3萬5500則貼文。

川普在去年11月8日的總統大選獲取勝利，推特股價下跌14%。根據彭博的資料顯示，推特目前的市值大約為117億美元。