被川普開除 巴農這樣回應...

白宮首席策士巴農被川普解雇。（美聯社）

2017-08-19 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今將具爭議性的極右派首席策士巴農（Steve Bannon）開除，對此，巴農表示「他不再是我們奮戰並成就的那個川普總統了」。

巴農在去年大選期間助川普當選有功，之後被川普延攬入白宮，除擔任有「國師」之稱的首席策士外，川普還一度破例命其成為國家安全會議固定成員。

綜合外媒報導，共和黨當權派及自由派都不喜歡他，但他卻是川普強硬保守派支持者的寵兒，巴農對多個穆斯林人口為主國家下旅行禁令、退出巴黎協定、毀棄國際貿易協定，以及制裁非法移民等川普爭議性政策，都起過作用。

巴農對此表示，他離開白宮意味著川普施政議程將有重大改變，他向保守的「標準週刊」（Weekly Standard）指出，「他不再是我們奮戰並成就的那個川普總統了」，並表示他認為川普兌現政策的能力，像是（美墨邊界）築牆等重大政策，只會變得更加困難。

另外，民主黨因為巴農離職相當振奮，也對川普周邊白人至上的職員相當不滿，聯邦眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）表示，「川普政府不僅必須削減還剩下的白人至上主義職員，也必須放棄能左右其決策的偏執意識形態」，也指出「巴農被開除雖大快人心，但仍掩飾不了川普本身的白人至上主義及偏執信仰」。