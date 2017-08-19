川普下令提升位階 美「網戰司令部」從國家安全局分出

美國總統川普於18日下令軍方，將設立獨立的網戰司令部，將其從側重情報蒐集的國家安全局分離出去，獨立成軍，並享有更大權力，以加強對伊斯蘭國等敵手的網路作戰。（資料圖 美聯社）

2017-08-19 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕網際網路蓬勃發展也成為了犯罪溫床，駭客入侵對國家的威脅已無法視而不見。美國總統川普於18日下令軍方，將設立獨立的網戰司令部，將其從側重情報蒐集的國家安全局分離出去，獨立成軍，並享有更大權力，以加強對伊斯蘭國等敵手的網路作戰。這代表美國對於網路作戰的重視程度大大提高，且新戰略著重電子與網路的攻守作戰任務。

據《中央社》報導，川普曾經發表聲明指出：「這個新的聯合作戰司令部將強化我們於網路空間的作戰能力，並創造更多改善國防的機會。提升美國網戰司令部的層級象徵我們更有決心對抗網路威脅，並有助於讓我們的盟邦與夥伴安心，同時嚇阻我們的敵人。」

新的網戰司令部是美國第10個聯合作戰司令部，地位與其他司令部平起平坐，過去隸屬於美國國安局（NSA），由海軍上將羅傑斯（Michael Rogers）領導，如今位階提升後領導工作將由另一位四星上將接手。

目前網戰司令部總部設於馬里蘭州的米德堡（Fort Meade），內部預計將成立133個單位，總人數接近6200人，目前已積極進行任務中，預計在2018年會計年度結束前達到全面作戰能力。