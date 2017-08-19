劍橋出版社大砍敏感文章 學者指責：為市場妥協

2017-08-19 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋大學出版社近日證實，在中國要求下將涉及敏感議題的論文從他們位於中國的網站上移除，引發學者批評，劍橋出版社是因中國是重大市場才妥協接受審查。

《中國季刊》編輯提姆‧普林格萊（Tim Pringle）所書寫一封電子郵件近日引發外界關注，因為內容中指出，由倫敦大學亞非學院主辦的《中國季刊》有300多篇文章在中國廣電總局的要求下被封鎖，這些文章大多涉及天安門、文革等敏感事件，或是涉及新疆、西藏、台灣、香港等敏感地區的話題。負責出版《中國季刊》的劍橋出版社也證實這項消息，並指確實有收到中國一個入口機關的要求刪除個別文章。

《中央社》報導，這項消息傳開後引發外界嘩然，曾於2010年撰寫有關台灣論文的「中國季刊」執委會成員蘇利文（Jonathan Sullivan）便指出，對於這次劍橋出版社刪去300篇文章感到很糟糕，他們都反對，因為「任何一家大型出版社決定接受審查都很令人憂心，這會放大北京當局對個別學者的訊息。」

《失憶的中華人民共和國：再訪天安門》一書的作者林幕蓮（Louisa Lim）也批評，劍橋出版社的行為「駭人聽聞」，顯然是把利益擺在學術自由之前。部分學者也擔心，中國國家主席習近平對異議分子的打壓日益嚴重，「中國季刊」被審查下架，可能只是大規模學術掃蕩的前哨戰。

據「中國季刊」指出，遭下架期刊中，有37篇標題提到台灣，另有27篇標題提到「天安門」，提到「西藏」的更多達57篇。