小熊維尼跳舞？印度發影片嘲諷習近平

《今日印度》發布1部嘲諷習近平的影片。（圖擷取自YouTube）

2017-08-19 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕16日中共官媒新華社於推特發布嘲弄印度的影片，指控印度犯下7宗罪，演員更以種族偏見的裝扮穿插演出，對此，印度不甘示弱，前天印媒《今日印度》於推特上發部1則影片諷刺中國國家主席習近平回擊。

中印邊境情勢緊張，雙方對峙已長達2個月，印媒《今日印度》今發布1部以「習近平為什麼生氣？」為主題的影片，影片內容顯示，在中印對峙錫金段都克蘭地區邊境，印度總理莫迪（Modi）正在大笑看電視，此時習近平先是搬出1個大喇叭，用力吹喇叭企圖引起莫迪注意，但莫迪絲毫不理，習近平相當憤怒，再用槍枝四射，還是無用，氣得跳腳。

接著，習近平又開出一台配有大砲的戰車，對莫迪方向射出大砲，莫迪始終盯著電視螢幕看不予理會，最後，習近平為了偷看莫迪到底在看什麼，便偷偷溜過去，才發現原來讓莫迪大笑的螢幕畫面竟是「習近平的頭部加上小熊維尼的身體」在跳舞，習近平憤怒便搖身一變，最後頭直接變為小熊維尼。

此影片引起網友熱議，表示「這樣開嘲諷，實在太美妙了，真拿印度沒輒」、「維尼變成國際通用的哏了」、「這影片做得好嘲諷又精緻」。

相關影片：