世大運戰火延燒！英國嗆荷蘭水球隊：一定贏還比你們帥

英國男子水球代表隊公開回嗆荷蘭隊，若對上了一定會贏。（圖取自England Water Polo臉書）

2017-08-19 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕水球原本是國人不熟悉的運動，卻因為一張荷蘭男子水球隊排排站的照片在網路上流傳，讓世大運的水球賽馬上吸引大眾目光。然而英國水球隊對此有話要說，聽到荷蘭水球隊的照片在台灣激起熱潮，英國球員很有自信地下戰帖：「我們一定會贏，而且還比較帥！」

綜合媒體報導，英國在台辦事處17日晚上在圓山聯誼會設宴歡迎世大運英國水球代表隊，英國隊表示相當期待台灣的食物，以及迫不及待想進入選手村。隊長溫斯坦萊（Aaron Winstanley）更稱讚世大運的相關設施非常棒，而且台灣人非常友善、熱情。

然而，荷蘭水球隊以一張照片就讓門票熱銷，並成功讓水球運動在台灣獲得關注，英國代表隊被記者問到對此有何看法。英國代表隊則信心滿滿地公開表示，「我承認荷蘭是強勁的隊伍，但我們更強而且練習得很認真，如果對上我們會贏，而且我們絕對比較帥」。

另外，英國代表團團長希伯特（Andy Hibbert）也指出，今年英國隊陣容堅強，其中跆拳道選手穆罕默德（Lutalo Muhammad）曾在倫敦奧運奪得銅牌，也在去年的里約奧運中奪得銀牌，「這樣大家應該能理解英國隊的水準。」

不只會贏，英國男子水球隊認為自己更帥。（圖取自BUCS推特）

荷蘭代表隊就靠這張引起熱議。（圖取自Cloudy Chen臉書）

荷蘭水球隊在台灣引起熱議此事也登上荷蘭媒體。（圖取自dutchnews）

英國隊讚世大運設施非常棒。（圖取自England Water Polo臉書）

（圖取自England Water Polo臉書）