瞎！IS新攻擊招數 反炸死自己人

2017-08-19 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）又有新招數？日前IS成員讓驢子背著炸彈成為新攻擊招數「驢子炸彈」，計畫讓驢子走到指定地點後再爆炸，企圖炸死對方，但反而炸死自己人，釀3死5傷。

據綜合外媒報導，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）日前想讓驢子背著炸彈去攻擊對方，前往哈姆林山，想要企圖炸死站崗的士兵，並同時躲避伊拉克及美國的空襲攻擊。但IS原本的預想設定是讓驢子走到指定地點再爆炸，卻意外提早引爆，導致還沒炸到對方先炸死自己人。

該次驢子爆炸行動造成IS成員3人身亡、5人受傷。