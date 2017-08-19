台灣珍奶現在才走紅？ 《紐時》文章遭網友酸爆

《紐時》一篇描述珍珠奶茶的文章，引來讀者砲轟。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-19 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕起源於台灣的珍珠奶茶，最近竟然在美國引起熱議！16日美國《紐約時報》一篇講述珍珠奶茶的文章，稱星巴克在週三晚間空無一人，但對街的珍珠奶茶店卻大排長龍，並認為此現象是最近才開始流行。文章引來讀者砲轟，認為珍奶早已在美國風行，《紐約時報》實在太無知。

《紐約時報》記者考夫曼（Joanne Kaufman）原以〈茶中的斑點？它們本就該在那〉（The Blobs in Your Tea? They're Supposed to Be There）描述珍珠奶茶歷史，指從台灣飄洋過海的珍奶是一種「異國風味」（exotic）、「遠東情調」（the Far East），認為是最近才開始流行，並對為何會大排長龍感到不解。

有讀者認為，《紐時》的文章中充滿以白人為中心的主流文化，出現「異國」、「遠東」等字眼，讓許多在美國生活的外國人覺得受到侵犯。

許多網友看完文章後大酸《紐時》，認為《紐時》跟不上時代，「我們活在平行世界嗎，下次是不是要報告新流行的食物是壽司」、「我以為看到1999年的文章」、「天啊！紐時現在才知道珍奶這東西嗎」、「珍奶早在美國流行10年以上」、「紐時搞得像發現新大陸一樣」。

《紐時》商業編輯波洛克（Ellen Pollock）隨後在17日以題為〈我們的讀者因為珍奶罵我們，他們是對的〉（Our Readers Call Us Out Over Bubble Tea. They Are Right）回應，有讀者認為《紐時》好像剛剛才發現珍奶這個飲料，讀者的投訴非常有理，原本希望以不同方式報導這個主題，描述珍奶事業在美國的擴張故事，但不可否認珍奶存在已久，我們對原文中使用不恰當用語感到後悔，目前已經修正。