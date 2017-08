台灣珍奶現在才走紅？ 《紐時》文章遭網友酸爆

《紐時》一篇描述珍珠奶茶的文章,引來讀者砲轟。(資料照,記者張嘉明攝)

2017-08-19 14:54

〔即時新聞/綜合報導〕起源於台灣的珍珠奶茶,最近竟然在美國引起熱議!16日美國《紐約時報》一篇講述珍珠奶茶的文章,稱星巴克在週三晚間空無一人,但對街的珍珠奶茶店卻大排長龍,並認為此現象是最近才開始流行。文章引來讀者砲轟,認為珍奶早已在美國風行,《紐約時報》實在太無知。

《紐約時報》記者考夫曼(Joanne Kaufman)原以〈茶中的斑點?它們本就該在那〉(The Blobs in Your Tea? They're Supposed to Be There)描述珍珠奶茶歷史,指從台灣飄洋過海的珍奶是一種「異國風味」(exotic)、「遠東情調」(the Far East),認為是最近才開始流行,並對為何會大排長龍感到不解。

有讀者認為,《紐時》的文章中充滿以白人為中心的主流文化,出現「異國」、「遠東」等字眼,讓許多在美國生活的外國人覺得受到侵犯。

許多網友看完文章後大酸《紐時》,認為《紐時》跟不上時代,「我們活在平行世界嗎,下次是不是要報告新流行的食物是壽司」、「我以為看到1999年的文章」、「天啊!紐時現在才知道珍奶這東西嗎」、「珍奶早在美國流行10年以上」、「紐時搞得像發現新大陸一樣」。

《紐時》商業編輯波洛克(Ellen Pollock)隨後在17日以題為〈我們的讀者因為珍奶罵我們,他們是對的〉(Our Readers Call Us Out Over Bubble Tea. They Are Right)回應,有讀者認為《紐時》好像剛剛才發現珍奶這個飲料,讀者的投訴非常有理,原本希望以不同方式報導這個主題,描述珍奶事業在美國的擴張故事,但不可否認珍奶存在已久,我們對原文中使用不恰當用語感到後悔,目前已經修正。