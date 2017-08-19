越南破獲藝人賣淫集團 嫖一次2萬起跳

越南官方數據顯示，約有3000人在胡志明市從事性工作。（VnExpress International）

2017-08-19 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明市近日有賣淫集團被警方破獲，其中竟有當地歌星、演員、模特兒與選美小姐涉入！引起社會關注。

綜合媒體報導，警方日前在胡志明市2家高級旅館查獲4對男女進行性交易，有別於一般的情色交易，這次從事賣淫工作的女子竟然是當地藝人。深入調查後，破獲龐大的藝人賣淫集團！

此賣淫集團以胡志明市為據點，其規模卻滲透各地，每次嫖資介於700～2500美元（約新台幣2萬1257～7萬5920元）。嫖客甚至可以帶出場，想要出國度假的性服務都不成問題！

警方初步調查透露，這個賣淫集團共有30名身分是藝人的賣淫者，其中33歲阮氏錢（Nguyen Thi Tien）與她妹妹31歲的阮氏玉（Nguyen Thi Ngoc）及32歲范氏青玄（Pham Thi Thanh Huyen）是「淫媒」兼賣淫者！

近日，官方數據顯示，約有3000人在胡志明市從事性工作。警方目前正在擴大調查。

胡志明市已要求越南國會制定一項關於性工作預防法，以提高警方鎮壓的合法性和有效性。