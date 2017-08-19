中國逼劍橋出版社刪台港論文 日網友：霸權暴力沒信用

2017-08-19 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家新聞出版廣電總局要求劍橋大學出版社，將中國網站上的300多篇文章刪除，這些文章內容大多涉及天安門、文革、西藏、新疆、香港及台灣等，劍橋出版社也證實此事，為的是避免整個網站都遭封鎖。此新聞也被各大外媒上報導，日本網友更痛批中國：「霸權暴力沒信用。」

綜合媒體報導，《中國季刊》編輯提姆．普林格萊（Tim Pringle）指出，確實收到中國當局機關的要求，為避免其他出版內容出現不測，因此同意移除文章，而近期內類似的要求愈來愈多，出版社感到相當憂慮。「思想及表達自由是他們作為出版社的信念，但劍橋出版社及其他國際出版社面對審查的挑戰。」

日媒也以「英國學術期刊受中國施壓 台灣相關論文被要求刪除」為題報導，網友也紛紛對中國的無理行徑以及伸向學術的黑手感到不可理喻：「不能屈服於蠻橫的大國，真的不能斷交嗎」、「台灣加油」、「對控制言論的獨裁政權唯命是從，竟然還放棄學術語言論的自由，劍橋大學請加油啊」。