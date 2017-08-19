小愛是孩子一生的回憶....兒癌機構「徵樂高」 3天竟湧500盒！

熱心的民眾贈送樂高，暖心之舉令人感動。（圖擷自Deutsche Welle）

2017-08-19 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部一所兒童癌症機構在星期天上網發布訊息「急徵樂高」，幾天之內竟收到了500盒樂高！

義大利的一座城市波隆那（Bologna），一間非營利組織Ageop Ricerca坐落其中。Ageop Ricerca總監戴斯托尼（Francesca Testoni）常常見到小朋友沒有玩具可以玩的窘況，於是動了念頭，尋求網友的幫助。在臉書上po文表示「我們現在面臨樂高緊急狀況」，他指出，不管任何年紀，建造一台車、機器人、太空梭是一件美好的事情，做了這些事情可以讓人心靈得到放鬆的效果！

由於衛生因素，病童只能玩全新的玩具。短短3天內，醫院就收到500盒全新樂高積木組。

Ageop Ricerca參與波隆納聖奧索拉醫院（Sant'Orsola hospital）腫瘤科相關研究和資金挹注，同時提供患者和患者家屬支援協助，長達35年。

最後，義大利非營利組織Ageop Ricerca在臉書貼文表示感謝之情，「孩子們很滿足！很高興能看到孩子選擇他們想要的東西！謝謝你，全世界。