伴君如伴虎？這張照片的川普幕僚 7個月內全走人

一張攝於川普上任後不久的照片，在川普周圍的團隊，僅僅剩副總統彭斯還在職位上，可見川普團隊流動率之高。（路透）

2017-08-19 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的首席策士巴農（Steve Bannon）確定離職後，媒體發現才不到7個月，川普的幕僚幾乎全數離開，一張攝於川普上任後不久的照片，在川普周圍的團隊，僅僅剩副總統彭斯還在職位上，可見川普團隊流動率之高。

一張《路透》在今年1月28日攝於白宮橢圓形辦公室的照片，甫上任的美國總統川普正與俄羅斯總統普廷通電，周圍圍著副總統彭斯、時任白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、巴農、時任白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）、時任白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn），但事隔半年後，照片中的團隊僅剩副總統彭斯，令人不禁有滄海桑田之感。

照片中白宮幕僚的去職日期與原因：

前國家安全顧問弗林，因被指未上任就私下聯繫俄羅斯駐美大使，今年2月13日自行宣布辭職，上任僅25日。

前白宮發言人史派瑟，傳不滿川普任命史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）擔任白宮的通訊聯絡辦公室主任，剝奪他的部分職權而辭職，在今年7月21日辭職。

前白宮幕僚長蒲博思，川普認為白宮洩密事件頻傳以及在國會力推法案失利，蒲博思已無法維繫白宮運作，令他在7月31日下台，進入白宮任職僅189天、成為白宮史上最短命幕僚長。

前白宮首席策略師巴農，與川普女婿等其他幕僚鬧不和，遭質疑其無法與團隊合作，川普對其信任逐漸降低，最後在8月18日去職。