日本表態聲援印度 中國不滿嗆聲

中印邊境對峙已持續超過2個月。（美聯社）

2017-08-19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境情勢緊張，雙方對峙已持續超過2個月，對此，許多國家保持沉默，但日本駐印度大使平松賢司卻於上週表示，「印度是因印度與不丹的雙邊協議才捲入此次事件的」，印度主要通訊社則於18日指出，對於中印錫金地區的對峙情勢，日本大使的說法代表日本政府對印度的「持續支持」。

據《美國之音》報導，平松賢司表示，「我們的理解是，印度是在基於印度與不丹雙邊協議才捲入這次事件的，在有爭議的地區，各方不應單方面嘗試改變現狀，應以和平方式解決」，對此日本駐印大使館發表聲明，「駐印大使的言論與日本在國際法制方面的立場一致」。

印媒將此說法解讀成「日本在中印對峙情勢中站在印度那邊」，而印度主要通訊社印度報業托拉斯（PTI）18日則表示，「在日本首相安倍晉三下月即將訪問印度之際，對於中印錫金地區的對峙情勢，日本大使的說法代表日本政府對印度的「持續支持」。

印度托拉斯報業指出，日本與中國在釣魚島也有領土糾紛，因此日本會支持印度並不讓人感到意外，「中國擴張領土的方式不管在哪裡都一樣」，中國也一樣會派遣軍艦和漁船，侵犯釣魚台的邊界，另外，日印之間不斷增強友善關係，也保證了日本在危機上對印度的支持。

日本駐印大使說法引起中國不滿，中國外交部發言人華春瑩於記者會表示，希望日本駐印大使「在搞清楚事實之前，最好不要信口開河」，她表示日本大使也許真的想幫印度說話，但中國要求印度立即撤回所有「非法越界」的人員及設備，全是為了解決當前事件，並使雙方能展開有意義的對話。