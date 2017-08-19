西班牙連續恐攻 警方：主嫌仍逍遙法外

西班牙民眾齊聚街頭，向受害者致哀。（歐新社）

2017-08-19 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納於17日發生恐攻事件，車輛衝撞造成14人死亡，120多人受傷。而同日下午在巴塞隆納南方120公里遠的坎布里爾斯（Cambrils）發生了另外一起恐攻，警方擊斃了五名嫌犯，並發現了炸彈背心。警方認為背後有集團操控，且巴塞隆納衝撞案的主嫌仍逍遙法外。

綜合外媒報導，17日5名歹徒在坎布里爾斯開車衝撞行人與警察，5人都遭警方擊斃，車上發現了斧頭、刀子與假炸彈背心，警方認為此事件與16日在巴塞隆納西南方的阿爾卡納爾（Alcanar）發生的爆炸案有關，警方在房子內找到大量的丁浣氣罐，警方認為這棟房子可能是用來籌備在巴塞隆納發動一起或多起大規模攻擊。

西班牙東北部加泰隆尼亞自治區警長查比羅（Josep Lluis Trapero）認為，16日發生的爆炸案似乎是意外，這讓歹徒改變計畫並縮小恐攻的規模，發動了比較「陽春」的攻擊，而巴塞隆納開車衝撞的主嫌仍然在逃。另外，警方在記者會上指出，認為這些事件是受集團操縱，目前警方還在搜查中。

西班牙首相拉荷義認為連續3起恐攻都與激進伊斯蘭教派有關，表示將會全力支援搜查。對此事件，激進組織伊斯蘭國（IS）坦承犯案，但也僅僅只有聲明，並未提供更多足以佐證是IS犯案的證據，真相仍然不明。